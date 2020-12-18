В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 450 беженцев

Более 41 тысячи беженцев вернулись в родные дома в Нагорном Карабахе. За последние сутки 457 человек приехали на автобусах из Еревана в Степанакерт. Движение колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции.

Российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах. Военнослужащие миротворческого контингента обеспечивают безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывают гуманитарную помощь и восстанавливают объекты гражданской инфраструктуры.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.