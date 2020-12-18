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Рвы, мосты и минно-взрывные ограждения: военнослужащие ВВО участвуют в занятиях по экстремальному вождению

Роман Захаров
05:32 18.12.2020
На маршруте протяженностью около пяти километров бойцы преодолевают естественные и искусственные препятствия.
Рвы, мосты и минно-взрывные ограждения: военнослужащие ВВО участвуют в занятиях по экстремальному вождению
© Фото: МО РФ

Специальные занятия по экстремальному вождению модернизированных танков Т-80 и другой гусеничной боевой техники Восточного военного округа стартовали в трех регионах дислоцирования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВВО.

«На полигонах в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края механики-водители общевойсковой армии ВВО приступили к проведению специальных занятий по вождению гусеничной техники в экстремальных условиях», - информирует ВВО.

Отмечается, что маневры проходят как в дневное, так и в ночное время. Зачетное упражнение по вождению выполняется на современных танках Т-80 и Т-72Б3, боевых машинах пехоты, самоходных артиллерийских установках «Акация», «Гиацинт», «Малка» и «Гвоздика» в условиях болотистой и лесостепной местности, на высокой скорости. Задачи усложнены установившимися морозами в минус 20-25 градусов по Цельсию.

В ВВО также сообщили, что на маршруте протяженностью около пяти километров военнослужащие преодолевают естественные и искусственные препятствия - противотанковый ров, колейный мост, проход в минно-взрывном заграждении, подъемы и спуски крутизной более 15 градусов. К сдаче контрольных занятий привлечено около 800 механиков-водителей, задействовано около 100 единиц военной техники.

Помимо этого, в Амурское объединение ВВО поступили первые современные вездеходные КамАЗы с колесной базой 8Х8. Эти четырехосные машины повышенной проходимости отлично приспособлены к поездкам по местности, где эксплуатируется в основном гусеничная военная техника. Автомобиль способен перевозить до 14 тонн полезного груза.

Для эксплуатации в сложных климатических условиях военная модификация КамАЗа оборудована предпусковым подогревателем двигателя, который позволяет эксплуатировать машину в любом температурном диапазоне климата Дальнего Востока. Техника направлена в артиллерийское соединение и будет использоваться для доставки боеприпасов для артиллерии большой мощности.  

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