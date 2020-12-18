Российские миротворцы провели занятия по мерам безопасности с учениками школы в Карабахе

Военнослужащие российского Центра гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе рассказали школьникам общеобразовательной школы № 1 города Чартар, Аскеранского района об опасности взрывоопасных предметов. Ученикам рассказали о классификации взрывных устройств и правильных действиях при их обнаружении. Также специалисты продемонстрировали правила оказания первой медицинской помощи.

Военнослужащие Центра разминирования продемонстрировали образцы экипировки российских военнослужащих, - общевойсковой комплект разминирования ОВР-2, предназначенного для защиты сапера от поражающих факторов взрыва, миноискатели ИМП-С 2 и переносной искатель неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М «Коршун», обнаруживающий взрывные устройства на основе радиоэлектронных компонентов и схем. Всего в занятиях приняли участие более 80 учеников средних и старших классов, педагоги и родители школьников.

«В ходе занятий ребятам было рассказано о миротворческой деятельности российских Вооруженных сил в Нагорном Карабахе, о целях и задачах, которые мы выполняем и что делаем для налаживания мирной жизни в регионе. В дальнейшем мы планируем проводить такие занятия во всех учебных заведениях Нагорного Карабаха», - рассказал начальник Центра примирения враждующих сторон Игорь Сиваков.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.