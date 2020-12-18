Пулеметный огонь и взрывы под ногами: разведчики преодолели полосу препятствий в Подмосковье
Контроль за прохождением полосы осуществлялся психологами соединения.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Московской области военнослужащие разведывательных подразделений Таманской мотострелковой дивизии прошли психологическую полосу препятствий, где была воссоздана обстановка реального боя.
Вокруг разведчиков горели покрышки, велся пулеметный огонь, взрывались «боеприпасы». Бойцы преодолевали преграды попарно, боевыми двойками, постоянно поддерживая друг друга.
В проверке участвовали свыше 300 военнослужащих. Во время тренировки были использованы средства имитации, включая взрывпакеты и дымы.