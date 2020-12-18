Непрерывный грохот: танкисты-гвардейцы отработали «танковую карусель» в Подмосковье

В Подмосковье, на полигоне Головеньки, экипажи гвардейской Кантемировской танковой дивизии провели боевые стрельбы из танков Т-80У. Их отличительной особенностью стала «танковая карусель», позволяющая реализовать повышенный темп стрельбы из орудий.

По замыслу учения, танкисты заняли позиции в засаде. Задача была - уничтожить колонну техники условного противника. Как только «противник» приблизился на расстояние прицельного выстрела, экипажи приступили к уничтожению целей осколочно-фугасными и бронебойными снарядами.

Всего было сделано более 300 выстрелов из 125-мм орудий танков Т-80У. При этом применялась «танковая карусель». Стрельба велась попарно и поочередно. Такой прием позволил вести практически непрерывный огонь, компенсируя время перезарядки.

Всего в учении было задействовано более 350 военнослужащих и 120 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской Кантемировской танковой дивизии танкового объединения Западного военного округа.