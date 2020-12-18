Армия Вторая партия вакцины от COVID-19 доставлена в Южный военный округ Андрей Аркадьев Всего доставлено две тысячи доз препарата. © Фото: Минобороны России Вторая партия вакцины от COVID-19 поступила в Южный военный округ. Всего доставлено две тысячи доз препарата, сообщает пресс-служба ЮВО. «Вакцинация будет проведена в соединениях и воинских частях, где личный состав привлекается к несению боевого дежурства, а также выполнению служебных задач в отрыве от пунктов постоянной дислокации», - говорится в сообщении. Привить планируется личный состав экипажей боевых кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии, боевые расчеты комплексов ПВО, летчиков, а также личный состав подразделений военной полиции. Кроме того, на следующей неделе повторно введут препарат медикам, работающим с больными коронавирусом, командному составу и военнослужащим из состава дежурных смен регионального и территориальных центров управления оперативно-стратегического командования ЮВО. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика