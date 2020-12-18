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Военно-медицинской академии исполнилось 222 года

Андрей Аркадьев
15:29 18.12.2020
На базе академии проходят переподготовку врачи со всей России, медики и студенты оказывают помощь в гражданских больницах и госпиталях.
Военно-медицинской академии исполнилось 222 года
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сотрудникам Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова в Санкт-Петербурге вручили государственные награды в честь 222-летия учебного заведения, сообщает Минобороны России.

«Медики и студенты академии оказывают активную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. На базе академии проходят переподготовку врачи со всей России, медики и студенты оказывают помощь в гражданских больницах и госпиталях.  Сегодня в Военно-медицинской академии состоялось торжественное мероприятие, посвященное 222 годовщине со дня ее основания», - говорится в сообщении.

Начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации Дмитрий Тришкин зачитал поздравительную телеграмму от заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, а также вручил государственные награды ряду сотрудников академии.

Подразделения Военно-медицинской академии оснащены новейшей инновационной медицинской техникой. Это универсальный лечебный, научный и учебный комплекс. Здесь созданы все условия для оказания высокотехнологичной помощи больным, обучения будущих врачей и развития исследований в любой области медицины.

В Военно-медицинской академии проходит обучение по четырем специальностям специалитета и 23 специальностям ординатуры. Также осуществляется подготовка специалистов среднего медицинского звена-фельдшеров, специалистов по 5 направлениям подготовки в адъюнктуре и магистратуре.

Больше тысячи выпускников и сотрудников, получивших высшие степени научного призвания (академики, лауреаты Нобелевской государственной премии, заслуженные деятели науки), 22 героя соцтруда, шесть героев Советского Союза.

18 декабря 1798 года император Павел I подписал указ об устроении при главных госпиталях особого здания для врачебного училища и учебных театров. Ученый совет, который состоялся накануне 100-летнего юбилея академии в 1898 году, принял решение считать именно эту дату днем основания Медико-хирургической (Военно-медицинской академии).

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