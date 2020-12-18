Путин: российские миротворцы делают все возможное, чтобы не допустить нового нагнетания обстановки в Карабахе
Путин сказал это на саммите СНГ, прошедшем в формате видеоконференции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Российские миротворцы делают все возможное, чтобы не допустить нового обострения обстановки в районе Нагорного Карабаха. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на саммите СНГ, который прошел в формате видеоконференции.
Российский лидер отметил, что сейчас необходимо оказать помощь пострадавшим районам в решении гуманитарных проблем, восстановлении инфраструктуры и возвращении беженцев.
Говоря о ситуации с коронавирусом, глава государства напомнил, что Россия оказывала и будет оказывать помощь по преодолению пандемии всем партнерам по СНГ, которые в этом заинтересованы. Государствам Содружества переданы более миллиона тест-систем для проведения исследований на COVID-19.