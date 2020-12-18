Армия Минобороны РФ начало подготовку специалистов по расследованию авиапроисшествий с БПЛА Роман Захаров Как отметил замглавы МО РФ Юнус-Бек Евкуров, беспилотная авиация требует таких же подходов при расследовании авиапроисшествий, как и пилотируемая. © Фото: pixabay Минобороны РФ начало подготовку специалистов службы безопасности полетов по расследованию авиапроисшествий с участием беспилотной авиации. Об этом рассказал замглавы российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров. Военачальник особо отметил, что беспилотная авиация требует таких же подходов при расследовании авиапроисшествий, как и пилотируемая. «Сегодня ряд специалистов службы безопасности полетов проходит обучение, как расследовать это новое явление. Мы работаем над этим», - сообщил Евкуров в эфире «Звезды». Он подчеркнул, что и без соответствующей нормативной базы на сегодняшний день расследуются авиационные происшествия с участием беспилотной авиации. Таким образом, по словам генерал-лейтенанта, специалисты нарабатывают опыт. Евкуров также рассказал, что российские военнослужащие изучают иностранный опыт в этой сфере. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика