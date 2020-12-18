Евкуров: Минобороны РФ утвердило план по развитию тренажерной базы до 2030 года
По словам заместителя министра обороны, почти в 50 базовых военных городках у нас появятся целые тренажерные комплексы.
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Министерство обороны РФ утвердило план по развитию учебно-тренировочной базы до 2030 года. Об этом рассказал замминистра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.
«Буквально недавно мы утвердили у министра обороны план по учебно-тренировочным средствам до 2030 года. Почти в 50 базовых военных городках у нас появятся целые тренажерные комплексы», - сообщил военачальник в эфире «Звезды».
Евкуров при этом добавил, что современные тренажерные комплексы рассчитаны как на обучение отдельных военнослужащих или экипажей, так и на обучение целых штабов (управлений дивизии, полка, бригады или батальона).
Кроме того, генерал-лейтенант отметил, что при формировании современного плана обучения учитывается сирийский опыт.