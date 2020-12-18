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Стрельба в движении: кадры экзаменов танкистов в гвардейском учебном центре ЗВО

Роман Закурдаев
Тимур Шерзад
13:51 18.12.2020
За три минуты экипажам необходимо найти и поразить три разных мишени на удалении от 0,5 до 2 километров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Трудяги сухопутных войск, танки Т-72, снова и снова выдвигаются на огневые позиции. Только и успевают, что менять экипажи. На выпускной экзамен спешит очередная группа курсантов.

За плечами оператора-наводчика Рустама Калимуллина 5 лет учебы в уфимском нефтяном техническом университете и диплом инженера-геолога. За последние три месяца в гвардейском учебном центре Западного военного округа он освоил новую специальность.

«Сегодня я отстрелялся хорошо. Моя стрельба мне понравилась. Поразил все необходимые цели. Я доволен», - Рустам Калимуллин, оператор-наводчик танка.

На поиск первой цели, определение расстояния до нее и сам выстрел у операторов-наводчиков не больше 20 секунд. Мало того, что танкисты ведут огонь в движении, так еще и одна из мишеней, имитирующая безоткатное орудие на автомобиле, тоже постоянно передвигается. Всего за три минуты экипажам необходимо найти и поразить три разных мишени на удалении от 0,5 до 2 километров.

Военный полигон в этот день превращается в своеобразный экзаменационный конвейер. Испытание сразу для 50 курсантов. До этого они прошли интенсивный курс подготовки.

«Занятия организованы таким образом, что у нас в день по 8 часов занятий проходит. И занятия все, соответственно, профильные», - Данил Белоглазов, командир взвода.

Сразу после выпускного новоиспеченных операторов-наводчиков ждет очередной экзамен – распределение по воинским частям Западного военного округа, где они продолжат срочную службу в составе постоянных экипажей.

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