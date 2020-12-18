Евкуров оценил влияние COVID-19 на боеспособность ВС РФ

Пандемия новой коронавирусной инфекции не сказалась на боеспособности российской армии в 2020 году. С таким заявлением выступил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

«В условиях сложной эпидемиологической обстановки, сложившейся в 2020 году, интенсивность и качество подготовки войск не только не снизились, а был отмечен пятипроцентный рост числа межвидовых учений по сравнению с предыдущим годом. Конечно, часть из ранее спланированных мероприятий нам пришлось перенести с зимы на лето, но ни от одного из них мы не отказались», - цитирует Евкурова газета «Красная звезда».

Со слов заместителя министра обороны, в уходящем году было проведено более 18,5 тысяч основных мероприятий боевой подготовки. В сравнении с прошлым годом, этот показатель вырос на три процента, отметил Евкуров.

«Для примера, средний налет у летчиков вырос на два процента (в 2020 году - 82 часа, в 2019 году - 80 часов), наплаванность экипажей надводных кораблей увеличилась на 11 процентов (в 2020 году - 14 136 суток, в 2019 году - 12 656), а количество прыжков с парашютом в ВДВ превысило показатели 2019 года на пять процентов (в 2020 году - 183,5 тыс., в 2019 году - 175,4 тыс. прыжков)», - добавил генерал-лейтенант.

По его мнению, все это позволяет утверждать, что все поставленные на 2020 год задачи Вооруженными силами были полностью выполнены.