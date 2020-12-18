«По ряду специальностей более 10 человек на место»: Николай Панков рассказал о конкурсе в военные вузы

Замминистра обороны Николай Панков в интервью газете «Красная звезда» рассказал о конкурсах в военные высшие учебные заведения и о планах набора на 2021 год.

«В 35 вузов планируется к обучению более 11 тысяч человек. В том числе 146 девушек в: Военный институт (Военно-морской политехнический) Военно-морской академии (г. Санкт-Петербург) и ее филиал в Калининграде; Военную академию радиационной, химической и биологической защиты (Кострома); Военную академию Воздушно-космической обороны (Тверь); Военную академию Ракетных войск стратегического назначения (Балашиха); Военную академию связи (Санкт-Петербург); Военный университет (Москва); Военно-медицинскую академию (Санкт-Петербург). По программам среднего профессионального образования в 26 вузов более 1,4 тысячи человек, в том числе 15 девушек в Военно-медицинскую академию (Санкт-Петербург)», - отметил Панков.

Замминистра подчеркнул, что в 2021 году можно будет обратиться и к военным довузовским образовательным организациям. Причем документы можно будет подать в электронном виде - сделать это можно с 15 апреля до 1 июня.

Это имеет смысл, ведь поступить в военные вузы очень непросто.

«По ряду специальностей конкурс абитуриентов при поступлении в 2020 году составлял более 10 человек на одно учебное место, а среди девушек – более 21», - заявил Николай Панков.

Замглавы ведомства заметил, что наиболее востребованы вузы Сухопутных войск. Например, в Новосибирское высшее военное командное училище средний конкурс составил 6,2 человека, а чтобы попасть в Казанское высшее танковое командное училище, придется побороться с пятью. Предстоит сильно постараться и чтобы научиться летать на военном самолете - так, например, конкурс в Краснодарское училище летчиков превысил отметку в 4 человека на одно учебное место, а среди девушек – в 6 человек.