Заместитель главы МО Николай Панков рассказал, как коронавирус повлиял на военное образование

Замминистра обороны Российской Федерации Николай Панков дал интервью газете «Красная Звезда». В нем он рассказал о влиянии пандемии COVID-19 на систему военного образования.

«Система военного образования в непростых условиях пандемии работает стабильно, в плановом режиме. Во всех ведомственных образовательных организациях в полном объеме выполняются требования Главного государственного санитарного врача Российской Федерации к устройству, содержанию и организации их работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», - отметил Панков.

Замминистра отметил, что борьба с пандемией началась с информирования о симптомах и признаках инфекции. Также были предприняты усилия по ее недопущению в объекты военного образования. На КПП поставили измерители температуры, дезинфицировали руки.

Уже с марта текущего года, по словам Панкова, был организован ежедневный мониторинг здоровья воспитанников, курсантов и слушателей. При этом процесс обучения не прерывался, а все планы и учебные программы выполнялись и выполняются в полном объеме.

Учебно-методические сборы, массовые мероприятия перенесли в онлайн-формат. Готовятся и мероприятия по борьбе с пандемией и на следующий год.