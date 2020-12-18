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Заместитель главы МО Николай Панков рассказал, как коронавирус повлиял на военное образование

Тимур Шерзад
12:52 18.12.2020
Процесс обучения не прерывался, а все планы и учебные программы выполнялись и выполняются в полном объеме. 
Заместитель главы МО Николай Панков рассказал, как коронавирус повлиял на военное образование
© Фото: Министерство Обороны России

Замминистра обороны Российской Федерации Николай Панков дал интервью газете «Красная Звезда». В нем он рассказал о влиянии пандемии COVID-19 на систему военного образования. 

«Система военного образования в непростых условиях пандемии работает стабильно, в плановом режиме. Во всех ведомственных образовательных организациях в полном объеме выполняются требования Главного государственного санитарного врача Российской Федерации к устройству, содержанию и организации их работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», - отметил Панков.

Замминистра отметил, что борьба с пандемией началась с информирования о симптомах и признаках инфекции. Также были предприняты усилия по ее недопущению в объекты военного образования. На КПП поставили измерители температуры, дезинфицировали руки. 

Уже с марта текущего года, по словам Панкова, был организован ежедневный мониторинг здоровья воспитанников, курсантов и слушателей. При этом процесс обучения не прерывался, а все планы и учебные программы выполнялись и выполняются в полном объеме. 

Учебно-методические сборы, массовые мероприятия перенесли в онлайн-формат. Готовятся и мероприятия по борьбе с пандемией и на следующий год.

«В преддверии нового 2020/21 учебного года в образовательных организациях Минобороны России: проведены контрольные дезинфекции непосредственно перед прибытием обучающихся из каникулярных отпусков; создан запас средств индивидуальной защиты (медицинские маски, дезинфицирующие средства для рук и др.); обновлены алгоритмы действий должностных лиц учебных заведений по предотвращению проникновения новой коронавирусной инфекции по каждому направлению деятельности», - заметил замминистра. 

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