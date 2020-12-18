Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Панков: количество контрактников почти в два раза превышает численность призывников

Тимур Шерзад
12:07 18.12.2020
Согласно его словам, Министерство обороны работает над поэтапным увеличением количества военнослужащих на контрактной основе. 
Панков: количество контрактников почти в два раза превышает численность призывников
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

О росте доли контрактников рассказал заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков в интервью газете «Красная звезда».

«Конечная цель - укомплектование профессиональными кадрами около 500 тысяч воинских должностей солдат, сержантов и прапорщиков. В целом за прошедшие восемь лет списочная численность данной категории военнослужащих выросла более чем в два раза. По итогам текущего года количество военнослужащих по контракту увеличено на 30 тысяч человек», - отметил Панков.

Замглавы ведомства уточнил, что в настоящее время численность контрактников превышает призывников в 1,8 раза. Согласно его словам, Министерство обороны работает над поэтапным увеличением количества военнослужащих на контрактной основе. 

«На сегодняшний день военнослужащими по контракту в полном объеме укомплектованы: должности сержантов; экипажи подводных лодок и надводных кораблей, несущих боевую службу в дальней морской зоне; воинские части и подразделения, привлекаемые к выполнению миротворческих задач; подразделения специального назначения, а также большинство должностей водителей и снайперов, целый ряд должностей, связанных с эксплуатацией и обеспечением современного вооружения и техники», - уточнил заместитель министра обороны.

Панков подчеркнул, что современный контрактник - это в основном мотивированный человек до 30 лет, осознанно сделавший выбор в пользу военной службы, имеющий ее опыт, а также профессиональное образование и классную квалификацию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.