Панков: количество контрактников почти в два раза превышает численность призывников

О росте доли контрактников рассказал заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков в интервью газете «Красная звезда».

«Конечная цель - укомплектование профессиональными кадрами около 500 тысяч воинских должностей солдат, сержантов и прапорщиков. В целом за прошедшие восемь лет списочная численность данной категории военнослужащих выросла более чем в два раза. По итогам текущего года количество военнослужащих по контракту увеличено на 30 тысяч человек», - отметил Панков.

Замглавы ведомства уточнил, что в настоящее время численность контрактников превышает призывников в 1,8 раза. Согласно его словам, Министерство обороны работает над поэтапным увеличением количества военнослужащих на контрактной основе.

«На сегодняшний день военнослужащими по контракту в полном объеме укомплектованы: должности сержантов; экипажи подводных лодок и надводных кораблей, несущих боевую службу в дальней морской зоне; воинские части и подразделения, привлекаемые к выполнению миротворческих задач; подразделения специального назначения, а также большинство должностей водителей и снайперов, целый ряд должностей, связанных с эксплуатацией и обеспечением современного вооружения и техники», - уточнил заместитель министра обороны.

Панков подчеркнул, что современный контрактник - это в основном мотивированный человек до 30 лет, осознанно сделавший выбор в пользу военной службы, имеющий ее опыт, а также профессиональное образование и классную квалификацию.