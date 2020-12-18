Начинающие летчики ЗВО выполнили первые полеты над Петербургом

Начинающие летчики Западного военного округа провели первые полеты в небе над Петербургом. Они отработали взлет и следование по маршруту на разных высотах.

Перед тем как сесть за штурвал, летчики прошли подготовку на мультимедийных динамостатических тренажерах, а затем под руководством опытных инструкторов поднялись в небо. В учебно-тренировочных полетах задействованы транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Ту-134 и Ан-72.

Начинающие летчики особенно тщательно отрабатывают заход на посадку и приземление. В дальнейшем экипажи приступят к усложнению полетных заданий.