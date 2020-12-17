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Миротворцы РФ сопроводили в Степанакерт более 400 беженцев

Тамара Астапенкова
07:00 17.12.2020
За все время более 40,8 тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

За минувшие сутки более 400 беженцев вернулись в своим дома в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы сопроводили автобусы с беженцами, которые возвращаются с территории Армении.

Из Еревана в Степанакерт были доставлены 439 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции. За все время более 40,8 тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах.

На 23 наблюдательных пунктах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, также оказывается гуманитарная помощь и восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, что в соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, с полуночи 10 ноября в Нагорном Карабахе объявлено полное прекращение огня и всех военных действий.

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