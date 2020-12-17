Военнослужащие ВВО приступили к тренировкам на «Тропе разведчика»

Разведчики общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии приступили к тренировкам на единой «Тропе разведчика».

Полевые занятия проводятся на открытой местности и на специализированных учебных комплексах. «Тропа разведчика» включает в себя 22 препятствия, в том числе дощатый и каменный заборы, стену, ров, стандартный забор НАТО, проход по минному полю и другие типовые препятствия, которые могут встретиться разведчикам при выполнении боевой задачи.

«Наше отделение выполняло упражнение по преодолению "Тропы разведчика". Это упражнение позволяет повысить слаженность личного состава и уровень физической подготовки и владения оружием», - отметил старший разведчик Владислав Мошков.

На тренировках используются штатные автоматы АК-74 и специальное бесшумное оружие АС «Вал» и ВСС «Винторез». Для приближения обстановки к боевой применяются различные средства имитации и холостые боеприпасы.

Всего в тренировках участвует около 500 военнослужащих. Лучшие отделения и группы будут отобраны для участия в конкурсе «Отличник войсковой разведки».