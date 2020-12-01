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Более 150 тысяч прыжков с парашютом выполнят бойцы ВДВ в новом учебном году

Анна Касаткина
07:30 01.12.2020
В новом году в войска продолжат поставлять современные парашютные системы Д-10 и «Арбалет-2».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Около 2600 учений с боевой стрельбой и более 150 тысяч прыжков с парашютом проведут в Воздушно-десантных войсках РФ в новом учебном году. Об этом сообщили в Минобороны России.

При организации учений уделят особое внимание огневой подготовке. Планируется провести более 2600 учений с боевой стрельбой, из которых более 1800 – стрельбы отделений, более 550 – стрельбы взводов. Кроме того, организуют около 150 ротных тактических учений, из которых порядка 30 будут двухсторонними. Десантно-штурмовые и парашютно-десантные подразделения примут участие в 16 батальонных тактических учениях.

В новом учебном году личный состав также совершит более 150 тысяч прыжков с парашютом из вертолетов армейской авиации и самолетов ИЛ-76 МД Военно-транспортной авиацией ВКС России. В новом году в войска продолжат поставлять современные парашютные системы Д-10 и «Арбалет-2».

Соединения и воинские части переоснащают самыми современными образцам вооружения, военной и специальной техники. В войска уже поступило около 300 единиц современного бронетанкового вооружения и техники, в том числе боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка». Кроме того, доставлены более 100 единиц различной автомобильной техники, включая специальные бронеавтомобили, новейшие образцы стрелкового вооружения, средств навигации и связи.

В 2021 году ВДВ примут участие в 50 мероприятиях по плану международной деятельности, 7 из которых – это совместные учения войск. Главным мероприятием боевой подготовки войск станет участие ВДВ в учениях «Запад-2021». Кроме этого, личный состав войск планирует бороться за победу на этапах конкурсов «Международных армейских игр-2021», как на территории России, так и за ее пределами в составе сборных команд.

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