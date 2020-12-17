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В Тартус прибыл теплоход «Спарта» с сотнями тонн гуманитарной помощи

Ян Брацкий
03:22 17.12.2020
Первыми помощь получат вдовы погибших сирийских военнослужащих, старики и малоимущие семьи.
В Тартус прибыл теплоход «Спарта» с сотнями тонн гуманитарной помощи
© Фото: ТРК Звезда

В Сирию доставлено 475 тонн гуманитарного груза для наиболее пострадавших регионов арабской республики. Продовольствие прибыло в пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе на борту теплохода «Спарта».

«Сейчас мы с вами наблюдаем разгрузку сухогруза, который прибыл с продовольствием для гуманитарных нужд населению Сирийской Арабской Республики. В нем прибыло 475 тонн продовольствия для гуманитарных целей, которые сейчас в данный момент разгружаются, складываются в хранилища. Его хватит на ближайшие несколько месяцев», - приводит РИА Новости слова заместителя командующего группировки ВС РФ в Сирии по тылу Виктор Алексеев.

Распределять гуманитарный груз будут специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), отделения которого работают во всех провинциях Сирии. В приоритетном порядке помощь получат наиболее нуждающиеся в ней. Это вдовы погибших сирийских военнослужащих, старики и малоимущие семьи.

За минувший месяц сирийцам было выдано около 140 тонн продовольствия, отметили в ЦПВС, а за все годы вооруженного конфликта в республику доставлено и распределено 4500 тонн гуманитарной помощи.

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