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Свое жилье: 110 семей военнослужащих получили ключи от новых квартир в городе Луга

Ян Брацкий
05:00 17.12.2020
Отвечать за обслуживание и эксплуатацию дома будет новая структура Минобороны - ФГАУ «Росжилкомплекс».
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Минобороны России

Военнослужащие военного гарнизона в городе Луга Ленинградской области получили ключи от служебных квартир в новом доме, построенном специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России. В торжественной обстановке ключи от служебных квартир получили 110 семей военнослужащих.

Объект возведен с соблюдением передовых технологий. Дом оборудован системами пожаротушения и учета энергоресурсов. Квартиры предназначены для обеспечения военнослужащих служебным жильем.

Отвечать за обслуживание и эксплуатацию дома будет новая структура Минобороны – ФГАУ «Росжилкомплекс», созданная в рамках перехода ведомства на единую систему управления и распределения специализированного жилфонда.

«Росжилкомплекс» будет осуществлять весь спектр работ, от обеспечения военнослужащих жилыми помещениями до проведения благоустройства и содержания жилых зон на территории военных городков. Ранее данные функции были распределены между центральными органами военного управления и организациями.

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