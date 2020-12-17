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Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем РВСН

Роман Захаров
02:00 17.12.2020
Глава Минобороны РФ отметил, что благодаря отличной профессиональной подготовке, ответственности и добросовестности воины-ракетчики успешно осваивают новые виды оружия и военной техники, вносят весомый вклад в защиту национальных интересов России.
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем РВСН
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министр обороны России Сергей Шойгу в День Ракетных войск стратегического назначения поздравил военнослужащих и ветеранов РВСН с их профессиональным праздником.

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые ученые, конструкторы и работники оборонно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны! Семнадцатого декабря в нашей стране отмечается День Ракетных войск стратегического назначения. На вооружении войск находятся уникальные стратегические ракетные комплексы, обладающие высокой боевой готовностью, надежностью и управляемостью, что позволяет гарантированно решать задачи ядерного сдерживания и способствовать сохранению стабильности в мире», - сказано в поздравительном сообщении главы МО РФ.

Сергей Шойгу отметил, что благодаря отличной профессиональной подготовке, ответственности и добросовестности воины-ракетчики успешно осваивают новые виды оружия и военной техники, вносят весомый вклад в защиту национальных интересов России.

Министр обороны поблагодарил ракетчиков за доблестную службу и ратный труд, пожелал им крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на благо Отечества.

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