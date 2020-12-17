Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

«Корабельные любимцы»: фотовыставка о животных на флоте откроется в Петербурге

Андрей Аркадьев
18:35 17.12.2020
В рамках экспозиции будут представлены более сотни фотографий.
«Корабельные любимцы»: фотовыставка о животных на флоте откроется в Петербурге
© Фото: фонд Центрального военно-морского музея

Выставка «Корабельные любимцы» откроется в пятницу, 18 декабря, в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге. Экспозиция будет посвящена крылатым и четвероногим друзьям человека.

Животные с древних времен были если не полноправными членами экипажей, то, как минимум, любимцами и талисманами многих военных кораблей. Зачастую моряки, уходившие в дальние походы, не желали расставаться с хвостатыми и усатыми друзьями и брали их с собой. Животные свободно гуляли по палубе, а командование понимало, что матросам необходима психологическая разрядка и не препятствовали общению с ними.

Если говорить о русских кораблях, то они часто уходили в дальний поход с целью научных исследований. Экипаж собирал флору и фауну, так на борт попадали зачастую очень экзотические животные.

© фонд Центрального военно-морского музея
© фонд Центрального военно-морского музея
© фонд Центрального военно-морского музея
© фонд Центрального военно-морского музея
© фонд Центрального военно-морского музея
© фонд Центрального военно-морского музея
ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:43 В стране и мире
Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны до декабря 2022 года
17:59 В стране и мире
Видео
Путин назвал избитым штампом призыв министра обороны ФРГ говорить с Россией с «позиции силы»
17:55 В стране и мире
Видео
Песков рассказал, вернут ли большую конференцию Путина к старому формату
12:58 Армия
На международной планирующей конференции обсуждены порядок подготовки и проведения АрМИ-2021
12:46 В стране и мире
Макрон заразился коронавирусом
Популярное
Популярное
Видео
Путин отреагировал на скандал с видео Дзюбы
Видео
Путин посоветовал Шнурову вместо мата использовать слово «редиска»
Видео
На море и в субтропиках: кадры испытаний способного вести стрельбу прямо на плаву новейшего танка «Спрут-СДМ1»
Видео
Кум Ванги предупредил о чудовищном по силе электромагнитном излучении после вспышки на Солнце
Американские СМИ сравнили пуски «Булавы» с концом цивилизации
СМИ обеспокоились исчезновением Елены Кориковой в Черногории
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.