«Корабельные любимцы»: фотовыставка о животных на флоте откроется в Петербурге

Выставка «Корабельные любимцы» откроется в пятницу, 18 декабря, в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге. Экспозиция будет посвящена крылатым и четвероногим друзьям человека.

Животные с древних времен были если не полноправными членами экипажей, то, как минимум, любимцами и талисманами многих военных кораблей. Зачастую моряки, уходившие в дальние походы, не желали расставаться с хвостатыми и усатыми друзьями и брали их с собой. Животные свободно гуляли по палубе, а командование понимало, что матросам необходима психологическая разрядка и не препятствовали общению с ними.

Если говорить о русских кораблях, то они часто уходили в дальний поход с целью научных исследований. Экипаж собирал флору и фауну, так на борт попадали зачастую очень экзотические животные.