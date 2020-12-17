Отдельный комендантский Преображенский полк ЗВО отмечает 41 год со дня основания
Сегодня отдельному комендантскому Преображенскому полку Западного военного округа исполняется 41 год.
За свою историю Преображенский полк успел поучаствовать более чем в 51 тысяче торжественных мероприятий, как в России, так и за рубежом. В 2020-м, например, это число превысило полутысячу.
Подготовка «преображенцев» на плацу занимает по шесть часов каждый день. Сам полк не ограничивается Почетным караулом, это еще и оркестр, участвующий во всех мероприятиях. Например, он ежегодно принимает участие в фестивале «Спасская башня».
А инженерное подразделение полка за год обезвредило и вывезло из Москвы для утилизации около двух тысяч боеприпасов времен ВОВ.
Преображенский полк обеспечивает проведение мероприятий с участием президента, председателя правительства, министра обороны Российской Федерации и представителей государственной власти как на территории страны, так и за рубежом. Также он участвует в ритуалах встреч и проводов глав иностранных государственных, правительственных и военных делегаций. Проводит полк и церемонию возложения венков на мемориале «Могила Неизвестного Солдата» у Кремлевской стены. И конечно же он занимается военными парадами.
Полк создан в 1979 году. В его основе - отдельный комендантский батальон и отдельная рота Почетного караула. Условное наименование полку досталось от батальона.
Главная роль в основании полка принадлежит командиру отдельного комендантского батальона, подполковнику Борису Макарову. А сам процесс создания протекал под руководством военного коменданта Москвы, генерал-лейтенанта Владимира Серых. Что же до первого командира полка, то им стал полковник Николай Мельник.