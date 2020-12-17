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Отдельный комендантский Преображенский полк ЗВО отмечает 41 год со дня основания

Тимур Шерзад
18:20 17.12.2020
За свою историю Преображенский полк успел поучаствовать более чем в 51 тысяче торжественных мероприятий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Новиков Кирилл

Сегодня отдельному комендантскому Преображенскому полку Западного военного округа исполняется 41 год.

За свою историю Преображенский полк успел поучаствовать более чем в 51 тысяче торжественных мероприятий, как в России, так и за рубежом. В 2020-м, например, это число превысило полутысячу.

Подготовка «преображенцев» на плацу занимает по шесть часов каждый день. Сам полк не ограничивается Почетным караулом, это еще и оркестр, участвующий во всех мероприятиях. Например, он ежегодно принимает участие в фестивале «Спасская башня».

А инженерное подразделение полка за год обезвредило и вывезло из Москвы для утилизации около двух тысяч боеприпасов времен ВОВ.

Преображенский полк обеспечивает проведение мероприятий с участием президента, председателя правительства, министра обороны Российской Федерации и представителей государственной власти как на территории страны, так и за рубежом. Также он участвует в ритуалах встреч и проводов глав иностранных государственных, правительственных и военных делегаций. Проводит полк и церемонию возложения венков на мемориале «Могила Неизвестного Солдата» у Кремлевской стены. И конечно же он занимается военными парадами.

Полк создан в 1979 году. В его основе - отдельный комендантский батальон и отдельная рота Почетного караула. Условное наименование полку досталось от батальона.

Главная роль в основании полка принадлежит командиру отдельного комендантского батальона, подполковнику Борису Макарову. А сам процесс создания протекал под руководством военного коменданта Москвы, генерал-лейтенанта Владимира Серых. Что же до первого командира полка, то им стал полковник Николай Мельник.

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