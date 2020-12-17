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Модернизируемый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» попал на видео

Тимур Шерзад
Алексей Кошкин
17:41 17.12.2020
Возвращение корабля в боевой состав флота запланировано на 2022 год.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Мы поднимаемся на новейшую подводную лодку «Борей». Называется она, как видно, «Князь Олег». Эта субмарина уже вскоре поступит на вооружение. 

Подводный ракетоносец уже спущен на воду, и на нем ведутся работы перед ходовыми испытаниями, которые пройдут в акватории Белого моря. Замминистра обороны России Алексей Криворучко и главком Военно-морского флота Николай Евменов, переодевшись в удобную форму моряков-подводников, проходят мимо ходовой рубки новой подлодки и спускаются в ее отсеки.

За более чем 80-летнюю историю на «Севмаше» построены сотни кораблей и подводных лодок разных проектов. Постоянно модернизируется не только их вооружение, узлы и агрегаты, но и внутреннее оборудование, в том числе и специальная мебель. Сделанная здесь же, она, как говорится, в огне не горит и в воде не тонет. 

Вот мебель, которая устанавливается на наши подводные лодки. Например, это шкафчики для команды: вот эти, поменьше, для подлодки проекта «Ясень», а эти, повыше, посовременнее, для «Бореев». Материалы и фурнитура - все отечественное. Мебель не горит и сделана по уникальной технологии, она трехслойная: сверху трудногорючий пластик, а под ним внутри пенный заполнитель пеноуретан, тоже негорючий.

Вся мебель травмобезопасна, без острых углов и режущих краев. Специальное мебельное производство обязательно есть на предприятиях, строящих военные корабли и субмарины. Они сами разрабатывают технологии и планируют дизайн всех корабельных помещений. В том числе и кают членов экипажа, что и показали заместителю министра обороны.

На «Севмаше» так же ведут ремонт и модернизируют надводные корабли. Сейчас глубокую модернизацию здесь проходит тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов». Алексей Криворучко поднимается на его борт.

Этот корабль 1-го ранга входит в состав Северного флота, но пока он весь в строительных лесах. Сейчас идет его полная перестройка. «Нахимов» должен стать современным универсальным боевым кораблем и будет вооружен высокоточным оружием большой дальности. А это, в первую очередь, новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон», способные развивать скорость 9 Махов! Также корабль получит противокорабельные ракеты «Оникс» и высокоточный ракетный комплекс «Калибр». Возвращение корабля в боевой состав флота запланировано на 2022 год.

Работы на предприятии хватает, сейчас «Севмаш» обеспечен заказами от Министерства обороны на несколько лет вперед.

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