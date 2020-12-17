Модернизируемый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» попал на видео
Мы поднимаемся на новейшую подводную лодку «Борей». Называется она, как видно, «Князь Олег». Эта субмарина уже вскоре поступит на вооружение.
Подводный ракетоносец уже спущен на воду, и на нем ведутся работы перед ходовыми испытаниями, которые пройдут в акватории Белого моря. Замминистра обороны России Алексей Криворучко и главком Военно-морского флота Николай Евменов, переодевшись в удобную форму моряков-подводников, проходят мимо ходовой рубки новой подлодки и спускаются в ее отсеки.
За более чем 80-летнюю историю на «Севмаше» построены сотни кораблей и подводных лодок разных проектов. Постоянно модернизируется не только их вооружение, узлы и агрегаты, но и внутреннее оборудование, в том числе и специальная мебель. Сделанная здесь же, она, как говорится, в огне не горит и в воде не тонет.
Вот мебель, которая устанавливается на наши подводные лодки. Например, это шкафчики для команды: вот эти, поменьше, для подлодки проекта «Ясень», а эти, повыше, посовременнее, для «Бореев». Материалы и фурнитура - все отечественное. Мебель не горит и сделана по уникальной технологии, она трехслойная: сверху трудногорючий пластик, а под ним внутри пенный заполнитель пеноуретан, тоже негорючий.
Вся мебель травмобезопасна, без острых углов и режущих краев. Специальное мебельное производство обязательно есть на предприятиях, строящих военные корабли и субмарины. Они сами разрабатывают технологии и планируют дизайн всех корабельных помещений. В том числе и кают членов экипажа, что и показали заместителю министра обороны.
На «Севмаше» так же ведут ремонт и модернизируют надводные корабли. Сейчас глубокую модернизацию здесь проходит тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов». Алексей Криворучко поднимается на его борт.
Этот корабль 1-го ранга входит в состав Северного флота, но пока он весь в строительных лесах. Сейчас идет его полная перестройка. «Нахимов» должен стать современным универсальным боевым кораблем и будет вооружен высокоточным оружием большой дальности. А это, в первую очередь, новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон», способные развивать скорость 9 Махов! Также корабль получит противокорабельные ракеты «Оникс» и высокоточный ракетный комплекс «Калибр». Возвращение корабля в боевой состав флота запланировано на 2022 год.
Работы на предприятии хватает, сейчас «Севмаш» обеспечен заказами от Министерства обороны на несколько лет вперед.