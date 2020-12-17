Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Путин: гонка вооружений уже случилась

Тимур Шерзад
16:04 17.12.2020
Президент признал, что, если ничего не произойдет, то СНВ-3 перестанет существовать.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента

Владимир Путин отметил готовность к продолжению диалога, к сохранению СНВ-3. Но для этого необходима нужна реакция со стороны американских партнеров. Президент признал, что, если ничего не произойдет, то СНВ-3 перестанет существовать.

«Гонка вооружений уже случилась. Все началось после выхода США из договора по ПРО. Если одна сторона строит для себя зонтик, то какой результат? Нам ничего не оставалось. Мы решили эту проблему с помощью гиперзвукового оружия. Никакие системы ПРО на него не влияют», - заметил Путин.

Путин подчеркнул, что другие государства разрабатывали теорию молниеносного обезоруживающего удара высокоточным оружием. На это Россия ответила гиперзвуковым. Его получат и другие, но к тому времени Россия уже будет к этому готова. Президент выразил уверенность, что это получится сделать, работа ведется и все разработки на правильном пути. 


ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:35 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что семьи с детьми получат выплаты к Новому году
15:37 В стране и мире
Видео
Путин рассказал, как вырастут пенсии в 2021 году
13:08 В стране и мире
Видео
В Харькове объявлен трехдневный траур по Кернесу
12:58 Армия
На международной планирующей конференции обсуждены порядок подготовки и проведения АрМИ-2021
12:46 В стране и мире
Макрон заразился коронавирусом
Популярное
Популярное
Видео
Путин отреагировал на скандал с видео Дзюбы
Видео
Путин посоветовал Шнурову вместо мата использовать слово «редиска»
Видео
На море и в субтропиках: кадры испытаний способного вести стрельбу прямо на плаву новейшего танка «Спрут-СДМ1»
Видео
Кум Ванги предупредил о чудовищном по силе электромагнитном излучении после вспышки на Солнце
Американские СМИ сравнили пуски «Булавы» с концом цивилизации
СМИ обеспокоились исчезновением Елены Кориковой в Черногории
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.