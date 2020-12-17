Путин: гонка вооружений уже случилась

Владимир Путин отметил готовность к продолжению диалога, к сохранению СНВ-3. Но для этого необходима нужна реакция со стороны американских партнеров. Президент признал, что, если ничего не произойдет, то СНВ-3 перестанет существовать.

«Гонка вооружений уже случилась. Все началось после выхода США из договора по ПРО. Если одна сторона строит для себя зонтик, то какой результат? Нам ничего не оставалось. Мы решили эту проблему с помощью гиперзвукового оружия. Никакие системы ПРО на него не влияют», - заметил Путин.

Путин подчеркнул, что другие государства разрабатывали теорию молниеносного обезоруживающего удара высокоточным оружием. На это Россия ответила гиперзвуковым. Его получат и другие, но к тому времени Россия уже будет к этому готова. Президент выразил уверенность, что это получится сделать, работа ведется и все разработки на правильном пути.





