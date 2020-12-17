Путин: вывести миротворцев из Приднестровья можно, лишь когда стороны пойдут по пути примирения

Президент России Владимир Путин назвал условия для вывода российских миротворцев из Приднестровья в четверг на ежегодной пресс-конференции.

«В целом мы за то, чтобы вывести наш контингент, как только созреет соответствующая обстановка, как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы», - констатировал глава государства.

Напомним, что избранный президент Молдавии Майя Санду в качестве приоритетов своей политики назвала сближение страны с НАТО и ЕС. Кроме того, она выступила с инициативой вывода российских миротворцев из Приднестровья. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал официальные власти Молдавии выстраивать отношения с Россией на основе учета взаимных договоренностей.

Сегодня, 17 декабря, Путин проводит 16-ю большую пресс-конференцию. Из-за пандемии коронавируса она проходит в этом году в режиме видеоконференции. Часть журналистов находятся в одном зале с президентом в его резиденции в Ново-Огарево, часть - в Центре международной торговли.