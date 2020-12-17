Путин назвал Российскую армию одной из наиболее эффективных в мире
© Фото: Минобороны России
Президент РФ Владимир Путин назвал Российскую армию одной из наиболее эффективных в мире на сегодняшний лень.
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Путин назвал Российскую армию одной из наиболее эффективных в мире
© Фото: Минобороны России
Президент РФ Владимир Путин назвал Российскую армию одной из наиболее эффективных в мире на сегодняшний лень.
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