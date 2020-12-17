На международной планирующей конференции обсуждены порядок подготовки и проведения АрМИ-2021

Сегодня под руководством начальника Главного управления боевой подготовки, генерал-полковника Ивана Бувальцева, прошла 1-я международная планирующая конференция по подготовке и проведению Армейских международных игр-2021. Она состоялась с участием представителей стран-организаторов АрМИ-2021, а также военно-дипломатического корпуса иностранных государств. Конференция прошла в онлайн-режиме.

В работе конференции участвовали делегации от военных ведомств Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Узбекистана, Монголии, Армении, Пакистана, а также более полусотни военных атташе из Азии, Африки, Европы и Америки.

«Армейские международные игры 2021 года пройдут в период с 22 августа по 4 сентября. В ходе Игр планируется провести 34 международных конкурса с максимальным расширением географии их проведения до 15 стран. Приглашения участвовать в АрМИ-2021 направлены военным ведомствам 95 стран», - заметил генерал-полковник Иван Бувальцев.

На конференции были доведены организационные вопросы по проведению Игр, стартовало обсуждение распределения конкурсов между странами, выбор мест их проведения. Представители организующих игры стран рассказали о мерах при проведении конкурсов на своих территориях.

Участники дали высокую оценку проведенным Играм текущего года. Они подчеркнули: несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, Игры-2021 станут залогом развития сотрудничества между военными организациями стран-участниц.

Предложили провести и новые конкурсы. Например, «Меридиан» для специалистов военно-топографической службы и «Тактический стрелок», посвященный армейской тактической стрельбе.

Всего в рамках Игр планируется провести 34 конкурса. Первым будет конкурс «Саянский марш», который пройдет с 14 по 17 апреля в Красноярском крае на базе горной подготовки «Ергаки».

Выступили и представители военных ведомств Алжира, Вьетнама, Катара и Сербии. Они озвучили желание впервые провести конкурсы АрМИ-2021 на своих территориях.

Также состоялось заседание международного организационного комитета по подготовке АрМИ-2021, где был обсужден ряд организационных моментов. Они были связаны с Положениями о судействе, работе Главной судейской комиссии. А также распределении конкурсов между странами и информационном обеспечении.

На данный момент возможность проведения конкурсов Игр рассматривают около двадцати государств. Это Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Индия, Израиль, Китай, Катар, Киргизия, Монголия, Пакистан, Россия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланка.

Оргкомитетом Игр выражаются надежды, что в следующем году в них примут участие не менее 260 команд, из более чем 45 стран.

Напомним, что по итогам АрМИ-2020 первое место заняла сборная России, второе - команда Беларуси, а третье- сборная Узбекистана. Тогда в 30 конкурсах приняли участие 156 команд из 32 стран. Сборная России победила в 25 конкурсах, сборная Беларуси в 4, а сборная Узбекистана в 3.