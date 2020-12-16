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Радиоэлектронная блокада: под Кемерово мотострелки ЦВО сокрушили «противника»

Надежда Котормус
08:24 16.12.2020
В Хакасии военные врачи ЦВО поделились опытом по борьбе с COVID-19 с гражданскими коллегами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На полигоне в Кемеровской области военнослужащие мотострелкового подразделения Центрального военного округа отработали элементы разведки и изоляции вражеских сигналов.

По сценарию учений, незаконное «бандформирование» запланировало нанести удар с помощью беспилотных летательных аппаратов. Военнослужащие приняли решение устроить радиоэлектронную блокаду с помощью новейших комплексов радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» и «Житель». Тактические группы лишили условных боевиков связи, перекрыв работу каналов с беспилотниками, Wi-Fi связи и радиосетей. После этого тактическим группам осталось установить координаты «бандформирования», чтобы нанести сокрушительный удар.

Тем временем в Хакасии военные врачи мобильного госпиталя ЦВО, развернутого в городе Черногорске, поделились опытом по борьбе с COVID-19 с гражданскими коллегами.

Военные специалисты посетили республиканскую клиническую больницу, в которой ознакомились с общими подходами и новыми методиками в проведении лечения короновирусной инфекции. Они поделились своим опытом, накопленным в ходе оказания помощи в мобильных госпиталях, которые были развернуты в Красноярском крае и Республике Тыва. Гражданские врачи высоко оценили знания и опыт военных специалистов и пообещали взять на вооружение.

Мобильный госпиталь в Черногорске принимает пациентов из 12 муниципальных и районных больниц региона с подтвержденным диагнозом COVID-19 для дальнейшего долечивания. Из госпиталя уже выписано 150 человек, которые получили отрицательные тесты на коронавирус.

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