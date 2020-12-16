«Уран-6» за работой: как российские миротворцы проводят разминирование территории Карабаха

Специалисты российского контингента миротворческих сил продолжают работу по разминированию Нагорного Карабаха. Они проводят очистку территории от взрывоопасных предметов.

Для этого миротворцы применяют современные многофункциональные робототехнические комплексы «Уран-6», которые позволяют поддерживать высокий темп разминирования в условиях горной местности и ухудшения погоды.

В министерстве обороны сообщили, что за прошедшие сутки было очищено еще 9,5 километра дорог.

«Всего инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано 175 гектаров местности, более 49 километров дорог, свыше 400 домостроений и социальных объектов, обнаружено и обезврежено около 5 тысяч взрывоопасных предметов», - рассказали в ведомстве.

Все обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности.

Кроме того, при содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах Карабах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.