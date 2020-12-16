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«Уран-6» за работой: как российские миротворцы проводят разминирование территории Карабаха

Иван Линдеманн
09:00 16.12.2020
Робототехнические комплексы позволяют поддерживать высокий темп разминирования в условиях горной местности и ухудшения погоды. За прошедшие сутки было очищено еще 9,5 километра дорог.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Специалисты российского контингента миротворческих сил продолжают работу по разминированию Нагорного Карабаха. Они проводят очистку территории от взрывоопасных предметов.

Для этого миротворцы применяют современные многофункциональные робототехнические комплексы «Уран-6», которые позволяют поддерживать высокий темп разминирования в условиях горной местности и ухудшения погоды.

В министерстве обороны сообщили, что за прошедшие сутки было очищено еще 9,5 километра дорог.

«Всего инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано 175 гектаров местности, более 49 километров дорог, свыше 400 домостроений и социальных объектов, обнаружено и обезврежено около 5 тысяч взрывоопасных предметов», - рассказали в ведомстве.

Все обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности.

Кроме того, при содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах Карабах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.

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