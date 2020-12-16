Новый год в новой квартире: в Москве сдали большой дом для военнослужащих

В Москве в крупнейшем микрорайоне на улице Левобережной введен в эксплуатацию многоэтажный жилой корпус. Благодаря этому 393 семьи военнослужащих получат постоянные жилье.

Жилой многоквартирный дом соответствует современным стандартам жилья. Все помещения оснащены приборами учета энергоресурсов, сантехническим и кухонным оборудованием и домофонами. В квартирах произведены внутренняя отделка под ключ. Дом состоит из семи секций, в каждой установлены современные лифты разной грузоподъемностью.

Дом введен в эксплуатацию после получения заключения о соответствии объекта техническим и другими требуемым законодательством нормам. Для удобства и оперативного заселения семей подписан договор на обслуживание жилого комплекса с ФГАУ «Росжилкомплекс» - структурой Минобороны России, созданной в рамках перехода ведомства на единую систему управления и распределения специализированного жилфонда.

«Росжилкомплекс» организовал в доме штаб по заселению, где будущим новоселам помогут с оформлением актов осмотра, а также с документами для регистрации квартир в собственность через Росреестр или МФЦ.

Со стороны застройщика на объекте будет работать специальная бригада, чтобы устранить все замечания и недостатки, выявленные в ходе осмотра квартир. Принятые меры позволят большей части семей военнослужащих встретить Новый год уже в новой собственной квартире.