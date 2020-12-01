Черноморский флот начал новый учебный год в Средиземном море

Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ), которые находятся в Средиземном море, начали новый учебный год, выполняя задачи в составе постоянной группировки кораблей Военно-Морского Флота (ВМФ) в Средиземном море. Уточняется, что моряки приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных началу нового периода обучения.

Всего в настоящее время в Средиземном море находится более 10 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, в том числе, фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Вышний Волочек».

Ранее командованием Черноморского флота на Военном совете в штабе флота были подведены итоги 2020 учебного года и поставлены задачи и основные приоритеты деятельности в новом периоде обучения.