Черноморский флот начал новый учебный год в Средиземном море
В настоящее время на территории моря находится более 10 кораблей и судов обеспечения ЧФ.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ), которые находятся в Средиземном море, начали новый учебный год, выполняя задачи в составе постоянной группировки кораблей Военно-Морского Флота (ВМФ) в Средиземном море. Уточняется, что моряки приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных началу нового периода обучения.
Всего в настоящее время в Средиземном море находится более 10 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, в том числе, фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Вышний Волочек».
Ранее командованием Черноморского флота на Военном совете в штабе флота были подведены итоги 2020 учебного года и поставлены задачи и основные приоритеты деятельности в новом периоде обучения.