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Щупальца «Спрута»: уникальные кадры испытаний новейшего легкого танка для ВДВ

Олег Мурашев
08:00 17.12.2020
«Спрут-СДМ1» оснащен мощным артиллерийско-ракетным комплексом, способен без дозаправки совершать марш на расстояние до 500 километров.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Начальная скорость снаряда почти тысяча метров в секунду. Только на кадрах высокоскоростной камеры можно увидеть весь процесс в деталях. На специальном полигоне в Нижегородской области идут испытания модернизированной самоходной противотанковой пушки, по сути нового легкого плавающего танка для ВДВ.

Глубоко модернизированная десантная самоходка «Спрут-СД» кардинально отличается от своей предшественницы. Даже на испытаниях машину продолжают дорабатывать. Дмитрий Орлов механик-водитель Псковской дивизии ВДВ, уже несколько месяцев его экипаж выжимает из нового «Спрута» все что только возможно. Чтобы заслужить честь принимать новую технику, десантникам прошлось выдержать  серьезный конкурс, ведь именно к ним в дивизию поступят первые серийные машины.

«Добавлено много электроники, все гораздо легче стало в управлении, сама машина стала быстрее, чувствительнее, быстрее набирает скорость, комплекс вооружения запускается тоже быстро, наводиться еще быстрее, в принципе машина удачная», - уверен старший механик-водитель Дмитрий Орлов.

На базе шасси БМД-4М и БМП-3 удалось совместить лучшие качества новейших танков серии Т-80 и Т-90, в итоге получился легкий плавающий танк, который можно перевозить самолетами ВТА и десантировать на парашютных системах с экипажем внутри. «Спрут-СДМ1» оснащен мощным артиллерийско-ракетным комплексом, способен без дозаправки совершать марш на расстояние до 500 километров.

Инженеры НПО «Высокоточные комплексы» смогли совершить невозможное. Используя ряд уникальных технических решений, они смогли установить 125-мм танковую пушку на достаточно небольшой машине, при этом можно использовать всю линейку танковых боеприпасов. 

У этой боевой машины, созданной в НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех», нет зарубежных аналогов с такими огневыми возможностями. За счет автомата заряжания скорострельность самоходки увеличилась в четыре раза.

«Есть похожие машины, называются они легкие плавающие танки, но у них у всех максимальный калибр орудий - 105 миллиметров, наша 125 и при этом она становится с этой точки зрения самой мощной в мире», - заявил советник директора ПАО «Курганмашзавод» Андрей Бернгардт.

Современная электронная начинка позволяет контролировать систему управления огнем, работу всех узлов и агрегатов, а новая система наведения включает в себя панорамический прицел командира и наводчика-оператора с оптическим, тепловизионным и дальномерным каналами.

«Машина по сравнению со старым "Спрутом" получила очень много новшеств, применяемых в современных танках и соответственно сейчас отвечает всем требованиям тактико-технических характеристик и тактико-технического задания, которые были заложены и предъявлены перед этими испытаниями», - сказал заместитель начальника лаборатории полигона Сергей Ковалев.

Обновленный «Спрут» способен уничтожать бронетехнику и укрепленные опорные пункты, вести боевые действия в горах и в условиях жаркого тропического климата. На него можно установить асфальтоходные башмаки или снегоболотоходные гусеницы, что также расширяет возможности применения машины.

Завершаются ходовые испытания легкого танка «Спрут» перед отправкой его на вооружение. У него два главных преимущества – при относительно небольшой массе, всего 18 тонн, он может десантироваться с самолета на многокупольной парашютной системе, кроме того, он способен преодолевать водные преграды без подготовки. Это танк «прорыва», что является главной задачей ВДВ.

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