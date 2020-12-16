В честь героев-земляков: как принять участие во всероссийской акции «Граффити Победы»

Всероссийская акция «Граффити Победы» уверенно шагает по стране. В РФ становится все больше городов, где появляются стрит-арты, призванные сохранить память о подвиге фронтовиков. Масштабные рисунки не просто напоминают о бойцах, которые изгнали немецко-фашистских захватчиков, но и объединяют всех участников движения «Юнармия».

Каждый активист может отправиться в путешествие по знаковым местам прямо сейчас, для этого нужно только перейти по ссылке. А еще, любой желающий может стать инициатором появления граффити в своем городе. Для этого нужно заполнить форму на странице по ссылке и немного подождать результатов обращения.

Ранее сообщалось, что на улице Милиционера Власова в Перми появилось Граффити Победы, авторами которого стали местные юнармейцы. Теперь фасад школы № 136 украшает картина с изображением фронтовика, журналиста и автора книг о войне полковника в отставке Алексея Богдаева.