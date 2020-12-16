Бойцы спецназа ЦВО уничтожили «кочующие отряды боевиков» под Самарой: видео

Бойцы спецназа Центрального военного округа уничтожили «кочующие отряды боевиков» и захватили важные документы под. Учения прошли на полигоне Новая Бинарадка в Самарской области.

Согласно замыслу, разведывательные группы провели рейды в районе, где были замечены активные действия условного противника. Расчет беспилотника «Гранат-4» вычислил маршрут движения автомобильной техники, а затем была организована засада.

«Подорвав машину спецназ вступил в скоротечный бой, уничтожил противника из пулеметов «Печенег», автоматов АК-74 и захватил сведения, представляющие ценность для вышестоящего штаба. Отход групп в район эвакуации осуществлялся на захваченной у "боевиков" технике», - рассказали в Минобороны РФ.

В тактико-специальном учении приняли участие более 100 военнослужащих, была задействована специальная техника.