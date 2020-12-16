Фактор сдерживания: МБР ракетного комплекса «Авангард» установили в шахту под Оренбургом

В Оренбургской области происходит перевооружение первого в Вооруженных Силах России соединения, оснащаемого ракетным комплексом «Авангард». Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета устанавливается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов.

Ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым блоком эффективно дополнит системы вооружения РВСН, расширит боевые возможности группировки, а также создаст условия для развития новых типов боевого оснащения для современных и перспективных стратегических ракет.

Выполнение запланированных на 2020 год мероприятий по перевооружению группировки РВСН позволило повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению задач ядерного сдерживания.