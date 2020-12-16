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Концерт на борту: Якубович и Маршал выступили перед моряками-североморцами

Андрей Аркадьев
16:18 16.12.2020
Концертная программа проходила на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Музыкант Александр Маршал, телеведущий Леонид Якубович и артисты Центрального дома Российской армии поздравили моряков Северного флота с наступающими новогодними праздниками.

На борту ракетного крейсера «Маршал Устинов» прозвучали известные шлягеры прошлых лет и новые композиции. Александр Маршал также рассказал морякам о подвигах своего деда, защищавшего Родину на фронтах Великой Отечественной, и об отце, военном летчике.

«Маршал Устинов» - ракетный крейсер проекта 1 164. На его вооружении находятся корабельная автоматическая пушка АК-130, 16 пусковых установок ПКРК П-1000 «Вулкан», 64 пусковые установки ЗРС С-300Ф «Форт» и ЗРК «Оса-МА».

Кроме того, у крейсера есть две реактивные бомбометные установки РБУ-6000 и два пятитрубных 533-мм торпедных аппарата. В составе авиационной группы «Маршала Устинова» значится вертолет Ка-27. 

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