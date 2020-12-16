В гвардейской танковой армии ЗВО начался второй этап вакцинации от коронавируса
Более 500 человек, которые ранее уже получили первый компонент препарата «Спутник V», сделают вторую прививку.
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Второй этап вакцинации от коронавируса начался в гвардейской танковой армии Западного военного округа.
Более чем 500 человек, которые ранее уже получили первый компонент препарата «Спутник V», сделают вторую прививку. Это медики, командный состав и военнослужащие, несущие боевое дежурство. Вакцинацию вторым компонентом планируют завершить к концу декабря. На данный момент в Западный военный округ поставлено уже более 3 000 доз препарата.