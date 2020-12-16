Госдума поддержала расширение списка военных, претендующих на жилье вне очереди

Государственная дума РФ поддержала расширение перечня военнослужащих, которые имеют право на внеочередное обеспечение жильем. Соответствующий правительственный законопроект был принят в первом чтении сегодня, 16 декабря.

В число претендующих на получение такого жилья предлагается включить Героев Российской Федерации, а также тех, кто отслужил десять и более лет и был уволен по состоянию здоровья.

Это право распространяется и на контрактников, которым предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины, признанных ограниченно годными и подлежащих увольнению со службы.

По словам главы профильного Комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, данным законопроектом одновременно закрепляется право пользования занимаемыми жилыми помещениями за контрактниками, направленными служить за пределы России, а также в районы Крайнего Севера и в места со сложным климатом и экологией.

Ранее правительство одобрило проект федерального закона, расширяющий список военных, которые имеют право на внеочередное обеспечение жильем.