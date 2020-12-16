Танки, БМП и беспилотники: кадры с учений мотострелков в Кемеровской области
Дальность поражения целей превысила километр. В учениях задействовали более полутысячи военнослужащих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Мотострелки Центрального военного округа провели учения по уничтожению бронетехники условного противника на полигоне Юргинский в Кемеровской области. Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» обнаружили цели и передали данные на командный пункт. После чего был открыт огонь.
Дальность поражения целей превысила километр. В учениях задействовали более полутысячи военнослужащих.