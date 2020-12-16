Танки, БМП и беспилотники: кадры с учений мотострелков в Кемеровской области

Мотострелки Центрального военного округа провели учения по уничтожению бронетехники условного противника на полигоне Юргинский в Кемеровской области. Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» обнаружили цели и передали данные на командный пункт. После чего был открыт огонь.

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