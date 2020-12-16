Полярная ночь: пилоты Ка-27 Северного флота отработали посадки на фрегат

В главной базе Северного флота в Североморске прошли тренировки по посадке на палубу фрегата «Адмирал флота Касатонов». В деле участвовало 8 экипажей вертолетов Ка-27 Северного флота, а также личный состав группы обеспечения полетов фрегата. Все происходило в условиях полярной ночи.

Всего было совершено более 20 взлетов и посадок на стоящий на якоре фрегат. Вокруг царила полная темнота, но вертолетчикам помогали осветительные и навигационные приборы.

Умение садиться на палубу позволяет морским летчикам успешно действовать вдалеке от береговых аэродромов. Что особенно актуально в дальних походах Северного флота.

К примеру, на прошлой неделе из длительного плавания вернулись летчики и техники вертолётного авиаполка, действовавшие на БПК «Вице-адмирал Кулаков». Они выполняли противолодочные и поисково-спасательные задачи.