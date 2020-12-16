Имитация боя: летчики на тренажерах ликвидировали командные пункты условного противника

Экипажи оперативно-тактической авиации в Тверской области провели учения на новейших тренажерах. Не выходя из классов, они ликвидировали командные пункты условного противника и отработали взлет и посадку в сложных метеоусловиях.

Уникальные комплексы способны имитировать все основные виды современных боевых самолетов. Реалистичное изображение выводится на панорамный экран.

Панель управления на тренажере выглядит как на настоящем самолете, также воспроизводятся, которые машина издает во время полета. Все это позволяет тренировать летчиков, имитируя самые разные сценарии.