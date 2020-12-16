Армия Командующий РВСН рассказал о планах по перевооружению дивизий на комплексы «Ярс» Ян Брацкий Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Иркутская и Новосибирская ракетные дивизии уже полностью перевооружены. © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда Три дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) осталось перевооружить на ракетные комплексы «Ярс». Об этом заявил командующий войсками генерал-полковник Сергей Каракаев. Полностью на комплексы «Ярс» мобильного базирования уже перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Иркутская и Новосибирская ракетные дивизии, добавил командующий. «Из восьми ракетных дивизий мобильного и стационарного базирования РВСН, намеченных для перевооружения на этот ракетный комплекс, остались только три, в которых это перевооружение еще не завершено. В Барнаульской (Алтайский край) и Бологовской (Тверская область) ракетных дивизиях мобильного базирования идет перевооружение на мобильный вариант, а в Козельске – на стационарный (шахтный) вариант этого комплекса», - рассказал Каракаев в интервью газете «Красная звезда». PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработана Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Соломонова. Является модернизацией ракеты комплекса «Тополь-М». «Ярс» может быть размещен на мобильных - подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные гиперзвуковые маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему противоракетной обороны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика