В Ростовской области на боевое дежурство заступила новая радиолокационная станция «Небо-УМ», которая значительно повысит возможности по обнаружению различных воздушных целей, включая низколетящие и имеющих малую отражающую поверхность.

Трехкоординатная радиолокационная станция средних и больших высот «Небо-УМ» способна находить и сопровождать как аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты), так и баллистические цели (боевые блоки ракет), также определять государственную принадлежность и передавать информацию на командный пункт или зенитным комплексам. Кроме того, имеется возможность пеленговать источники помех и определять их местоположение.

Новая РЛС продолжает серию систем РЛС «Небо-У» с измененным составом оборудования, выполненным на новой элементной базе. Она повысила боевые возможности ЮВО по контролю воздушного пространства на юге России.

В 2020 году в войска ЮВО поступили на вооружение 8 новых и модернизированных радиолокационных станций, в том числе «Небо-УМ», «Подлет-К1», РЛС39Н6 и «Десна».

В рамках приема и передачи нового оборудования военнослужащие провели тренировку по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника на аппаратную станции. В ближайшее время все станции заступят на боевое дежурство.