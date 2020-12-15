Испытание огнем: новобранцы ЗВО отработали стрельбу из РПГ-7 на полигоне в Ленинградской области

Зенитчики, спецназ и военные химики вместе дают отпор условному противнику. В одном строю как военнослужащие по контракту с большим опытом так и срочники, для которых эти стрельбы стали дебютом.

Утреннее солнце, будто специально, подсвечивает мишени. Идеальные условия для стрельбы. В одном строю зенитчики, спецназовцы, военные химики общевойсковой Армии Западного военного округа (ЗВО). На первых боевых стрельбах из ручного противотанкового гранатомета военнослужащие поражают мишени на удалении 250 метров.

Самый массовый и востребованный ручной противотанковый гранатомет - РПГ-7 не так прост в использовании, как может показаться на первый взгляд.

«Сначала изучали теорию. Основную материальную часть гранатомета, далее мы приступили к выполнению упражнений с приспособлением учебных стрельб - это калибр 7,62 с трассирующим патроном», - рассказывает командир взвода Андрей Соловьев.

Вчерашний выпускник колледжа, слесарь-автомеханик из Тюмени, а ныне рядовой - Иван Барабанов своей первой боевой стрельбой из РПГ-7 остался доволен.

«До армии я занимался в военно-патриотическом лагере. Меня подготавливали ко всему этому. Я уже знал вершину ледника этого всего. Что да как, и вот сейчас планирую подписывать контракт», - признался юноша.

На ближайший месяц этот военный полигон станет для них учебным классом. И только после итоговых контрольных стрельб гранатометчики разъедутся по своим воинским частям.