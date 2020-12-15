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Музейный комплекс «Дорога памяти» вновь открыли для посетителей

Андрей Аркадьев
16:02 15.12.2020
В будние дни он будет работать ежедневно, кроме понедельника с 10.00 до 19.00, а в выходные с 09.00 до 21.00.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сегодня музейный комплекс «Дорога памяти» открыл свои двери для всех желающих, сообщает Министерство обороны РФ.

«Согласно постановлению губернатора Московской области, с 14 декабря 2020 года разрешается возобновить посещение гражданами музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев», - говорится в сообщении.

За время работы музейный комплекс «Дорога памяти» посетили более 600 тысяч человек, проведено около 100 мероприятий. Среди них - фестиваль «Спасская башня», «Фестиваль фейерверков», дни ВДВ, Службы тыла, Сухопутных войск и многие другие.

В памятные даты 7 ноября и 5 декабря были организованы военно-исторические реконструкции сражений под Москвой в 1941 году. Такие мероприятия станут регулярными.

Ранее сообщалось, что комплекс был признан лучшим образовательным проектом года, за что получил национальную премию «Победа».

«Дорога памяти» расположена рядом с Главным храмом Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот». В залах имеются исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи красноармейцев.

Длина галереи «Дорога памяти» - 1 418 шагов, что равняется 1 418 дням Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ.

Главный храм Вооруженных сил России построили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Собор стал третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составляет 96 метров. Возведение храма осуществлялось на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.

© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
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