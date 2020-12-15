Службе защиты государственной тайны штаба ЗВО исполнилось 100 лет
Ветеранам этой структуры вручили грамоты и подарки.
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В Петербурге празднуют 100-летие службы защиты государственной тайны штаба Западного военного округа. Поздравляют ветеранов этой службы - подарки и грамоты вручили полковнику в отставке Юрию Розадорскому и Альвиану Амосову, его товарищу по Краснодарскому высшему военному училищу.
Служба занимается сохранением государственной тайны, нарушение которой способно серьезно подорвать обороноспособность страны.