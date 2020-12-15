Шойгу заявил, что соглашение России и Китая об уведомлении о пусках ракет укрепит стабильность в АТР

Продолжение обмена данными о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей между Россией и Китаем будет способствовать стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе с учетом развертывания там компонентов глобальной системы ПРО США, заявил 15 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Продолжение обмена данными будет способствовать равноправному сотрудничеству России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это особенно важно, когда фактически уничтожена система контроля над вооружениями, продолжается развертывание компонентов глобальной ПРО США, декларируются намерения разместить в регионе новые ракеты средней и меньшей дальности американского производства», - сказал глава российского военного ведомства.

По словам Шойгу, в этих условиях востребованы совместные шаги России и Китая по недопущению инцидентов в ходе военной деятельности и предотвращению попыток втянуть два государства в гонку вооружений.

Россия и Китай продлили межправительственное соглашение об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей на десять лет.

Подписи под протоколом поставили министры обороны двух государств Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ.