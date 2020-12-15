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Шойгу: уведомления о пусках вблизи российско-китайской границы позволили расширить рамки предсказуемости в военной сфере

Тимур Шерзад
13:16 15.12.2020
Шойгу высоко оценил межправительственное соглашение между Россией и Китаем об уведомлениях о пусках баллистических и космических ракет.
Шойгу: уведомления о пусках вблизи российско-китайской границы позволили расширить рамки предсказуемости в военной сфере
© Фото: Министерство Обороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с министром национальной обороны Китайской Народной Республики Ван Фэнхэ. Шойгу высоко оценил межправительственное соглашение между Россией и Китаем об уведомлениях о пусках баллистических и космических ракет.

«Подписанное в 2009 году межправительственное соглашение об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей показало свою эффективность. Уведомления о пусках вблизи российско-китайской границы позволили расширить рамки предсказуемости в военной сфере», - подчеркнул Шойгу.

Несмотря на пандемию, двум министрам обороны удалось дважды встретиться в этом году. Глава Минобороны России подчеркнул, что переговоры подтвердили внимание Китая к вопросам развития военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, причем в духе всеобъемлющего стратегического партнёрства. 

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